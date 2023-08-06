Количество жертв оползня в грузинском Шови увеличилось до 17

Количество погибших в результате схода оползня на грузинском курорте Шови выросло до 17. Об этом сообщает Netgazeti со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.

"Тело ещё одного человека было обнаружено в зоне бедствия в Шови. В общей сложности число погибших в зоне бедствия достигает 17", — сказано в сообщении.

Грузинский Минздрав заявил, что 16 из 17 ранее обнаруженных тел были переданы на судмедэкспертизу. Семь из них уже опознаны.