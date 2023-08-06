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5 августа, 22:55

Количество жертв оползня в грузинском Шови увеличилось до 17

МВД Грузии: Число жертв оползня на курорте Шови увеличилось до 17

<p>Последствия схода оползня на грузинском курорте Шови. Обложка © <a href="https://www.gov.ge/en/news/363538?page=&year=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Правительства Грузии</a></p>

Последствия схода оползня на грузинском курорте Шови. Обложка © Официальный сайт Правительства Грузии

Количество погибших в результате схода оползня на грузинском курорте Шови выросло до 17. Об этом сообщает Netgazeti со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.

"Тело ещё одного человека было обнаружено в зоне бедствия в Шови. В общей сложности число погибших в зоне бедствия достигает 17", — сказано в сообщении.

Грузинский Минздрав заявил, что 16 из 17 ранее обнаруженных тел были переданы на судмедэкспертизу. Семь из них уже опознаны.

Тела двух погибших нашли после схода оползня на гостиницу в Грузии

Тела двух погибших нашли после схода оползня на гостиницу в Грузии

Ранее Лайф сообщал, что оползень на грузинском курорте Шови сошёл 3 августа. В поисках людей задействованы 400 спасателей и свыше 200 военных, вертолёты, дроны и спецтехника. При сходе оползня погибла россиянка.

Кузьма Спирин
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