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23 января, 06:00

10 настолько фотогеничных питомцев, что вы глаз оторвать от этих пушистиков не сможете

Питомцы, конечно, все милые. Но эти малыши не только сказочной красоты, они ещё и на фотографиях отлично получаются. Собрали 10 кадров домашних животных, которые разбудят в вас желание завести таких же.

"Одна из самых красивых кошек, которых я когда-либо видел", — wirelesscarrier.

Фото © Reddit / wirelesscarrier

Фото © Reddit / wirelesscarrier

"Знакомьтесь с Диксоном, он мой самый хороший мальчик. Ему восемь лет, и он всё такой же фотогеничный, как и раньше!" Travis4261.

Фото © Reddit / Travis4261

Фото © Reddit / Travis4261

"Какой же он фотогеничный! Никогда таких не видел", — IWannaTalkGhosts47.

Фото © Reddit / IWannaTalkGhosts47

Фото © Reddit / IWannaTalkGhosts47

"Данди так удачно получается в кадре... Когда захочет", — HeelerMomOfTwo.

Фото © Reddit / HeelerMomOfTwo

Фото © Reddit / HeelerMomOfTwo

"Мы продолжаем говорить нашему другу, чтобы он запостил фотку своей до абсурда фотогеничной кошки на Reddit. Вот. Просто, чтобы вы понимали..." mrwringe.

Фото © Reddit / mrwringe

Фото © Reddit / mrwringe

"Клянусь, Папс — самый красиво получающийся на фото пёс", — AlAtticus.

Фото © Reddit / AlAtticus

Фото © Reddit / AlAtticus

"Красивый кот", — boi_thats_my_yeet.

Фото © Reddit / boi_thats_my_yeet

Фото © Reddit / boi_thats_my_yeet

"Этот милый парень — самый красивый собакен, которого я когда-либо видел в своей жизни", — mulanswift.

Фото © Reddit / mulanswift

Фото © Reddit / mulanswift

"И награда в категории самый красивый кот достаётся..." MyMeatStick.

Фото © Reddit / MyMeatStick

Фото © Reddit / MyMeatStick

"Я очень хороший мальчик!" brolbo.

Фото © Reddit / brolbo

Фото © Reddit / brolbo

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Reddit / mrwringe / brolbo

Сергей Трофимов
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