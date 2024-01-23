10 настолько фотогеничных питомцев, что вы глаз оторвать от этих пушистиков не сможете

"Одна из самых красивых кошек, которых я когда-либо видел", — wirelesscarrier.

Фото © Reddit / wirelesscarrier

"Знакомьтесь с Диксоном, он мой самый хороший мальчик. Ему восемь лет, и он всё такой же фотогеничный, как и раньше!" — Travis4261.

Фото © Reddit / Travis4261

"Какой же он фотогеничный! Никогда таких не видел", — IWannaTalkGhosts47.

Фото © Reddit / IWannaTalkGhosts47

"Данди так удачно получается в кадре... Когда захочет", — HeelerMomOfTwo.

Фото © Reddit / HeelerMomOfTwo

"Мы продолжаем говорить нашему другу, чтобы он запостил фотку своей до абсурда фотогеничной кошки на Reddit. Вот. Просто, чтобы вы понимали..." — mrwringe.

Фото © Reddit / mrwringe

"Клянусь, Папс — самый красиво получающийся на фото пёс", — AlAtticus.

Фото © Reddit / AlAtticus

Фото © Reddit / boi_thats_my_yeet

"Этот милый парень — самый красивый собакен, которого я когда-либо видел в своей жизни", — mulanswift.

Фото © Reddit / mulanswift

"И награда в категории самый красивый кот достаётся..." — MyMeatStick.

Фото © Reddit / MyMeatStick

"Я очень хороший мальчик!" — brolbo.