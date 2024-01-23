10 настолько фотогеничных питомцев, что вы глаз оторвать от этих пушистиков не сможете
Питомцы, конечно, все милые. Но эти малыши не только сказочной красоты, они ещё и на фотографиях отлично получаются. Собрали 10 кадров домашних животных, которые разбудят в вас желание завести таких же.
"Одна из самых красивых кошек, которых я когда-либо видел", — wirelesscarrier.
Фото © Reddit / wirelesscarrier
"Знакомьтесь с Диксоном, он мой самый хороший мальчик. Ему восемь лет, и он всё такой же фотогеничный, как и раньше!" — Travis4261.
Фото © Reddit / Travis4261
"Какой же он фотогеничный! Никогда таких не видел", — IWannaTalkGhosts47.
Фото © Reddit / IWannaTalkGhosts47
"Данди так удачно получается в кадре... Когда захочет", — HeelerMomOfTwo.
Фото © Reddit / HeelerMomOfTwo
"Мы продолжаем говорить нашему другу, чтобы он запостил фотку своей до абсурда фотогеничной кошки на Reddit. Вот. Просто, чтобы вы понимали..." — mrwringe.
Фото © Reddit / mrwringe
Фото © Reddit / AlAtticus
"Красивый кот", — boi_thats_my_yeet.
Фото © Reddit / boi_thats_my_yeet
"Этот милый парень — самый красивый собакен, которого я когда-либо видел в своей жизни", — mulanswift.
Фото © Reddit / mulanswift
"И награда в категории самый красивый кот достаётся..." — MyMeatStick.
Фото © Reddit / MyMeatStick
Фото © Reddit / brolbo