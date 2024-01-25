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25 января, 04:51

Самолёт Уфа – Омск по технической причине вернулся в аэропорт сразу после вылета

Лайнер Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Уфа – Омск, по техническим причинам вернулся в аэропорт отправления. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе башкирской воздушной гавани.

Самолёт в 7:11 (5:11 мск) вылетел из уфимского аэропорта, а в 8:28 (6:28 мск) вернулся обратно. Посадка прошла успешно, службы отработали в штатном режиме.

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Ранее в Росавиации сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта в Сочи. Напомним, там был введён план "Ковёр" из-за возможных атак беспилотников.

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Telegram / Аэропорт Уфа | UFA Airport

Лариса Сафронова
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