В сочинском аэропорту ввели план "Ковёр" из-за возможных атак беспилотников
SHOT: В аэропорту Сочи временно введëн план "Ковëр" из-за угрозы атаки БПЛА
В аэропорту Сочи временно введëн план "Ковëр" из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Часть рейсов перенаправлены в Минеральные Воды, ещë несколько самолëтов кружат в небе над краем и ждут разрешения на посадку — это борты из Москвы, Пензы, Саранска и Стамбула. Рейсы на вылет также задерживаются.
Ранее на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода начался пожар. В данный момент возгорание локализовано, угрозы дальнейшего распространения огня нет.
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