Четвёртый украинский дрон сбит над Брянской областью
Ещё один украинский беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
В телеграм-канале ведомства уточняется, что всё произошло около 22:00 мск. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в МО РФ сообщили о трёх сбитых дронах ВСУ над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз писал, что в результате падения обломков никто из гражданских не пострадал.
Обложка ©
Getty Images / Alxpin