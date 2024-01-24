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24 января, 19:40

Четвёртый украинский дрон сбит над Брянской областью

Ещё один украинский беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В телеграм-канале ведомства уточняется, что всё произошло около 22:00 мск. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Ранее в МО РФ сообщили о трёх сбитых дронах ВСУ над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз писал, что в результате падения обломков никто из гражданских не пострадал.

Обложка ©

Getty Images / Alxpin

Артур Лапсаков
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