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24 января, 14:07

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 51 украинский БПЛА и перехватили две ракеты "Точка-У"

МО: Российские средства ПВО за сутки уничтожили 51 беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 51 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там также отметили, что удалось перехватить две тактические ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

"Уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат в районе населённых пунктов Ольшана, Таволжанка, Токаревка Харьковской области, Спорное, Шевченко, Марьинка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Площанка Луганской Народной Республики, Раденск, Саги, Бабино Херсонской области, Светлое, Вербовое и Смелое Запорожской области", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее сегодня над Орловской областью сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал. Но после падения БПЛА в нескольких многоэтажных домах в Орле были выбиты стёкла. Восстановлением повреждений будет заниматься комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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Vk / Минобороны России

Александра Мышляева
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