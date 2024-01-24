Российские силы ПВО за сутки уничтожили 51 украинский БПЛА и перехватили две ракеты "Точка-У"
МО: Российские средства ПВО за сутки уничтожили 51 беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 51 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там также отметили, что удалось перехватить две тактические ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО HIMARS.
"Уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат в районе населённых пунктов Ольшана, Таволжанка, Токаревка Харьковской области, Спорное, Шевченко, Марьинка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Площанка Луганской Народной Республики, Раденск, Саги, Бабино Херсонской области, Светлое, Вербовое и Смелое Запорожской области", — говорится в сообщении ведомства.
А ранее сегодня над Орловской областью сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал. Но после падения БПЛА в нескольких многоэтажных домах в Орле были выбиты стёкла. Восстановлением повреждений будет заниматься комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Vk / Минобороны России