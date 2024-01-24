В Орле рассказали о последствиях уничтожения беспилотника над городом
Мэр Парахин: После падения БПЛА в Орле в нескольких домах выбило стёкла
После падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких многоэтажных домах в Орле были выбиты стёкла. Восстановлением повреждений будет заниматься комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в телеграм-канале.
"Предварительный ущерб — выбитые стёкла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объём повреждений выясняется. В администрации Орла организована комиссия по ЧС. Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займётся восстановлением повреждений МКД. Жильцам при необходимости предложено разместиться на ПВР", — говорится в публикации.
Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что над Орловской областью были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал.
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