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24 января, 06:40

В Орле рассказали о последствиях уничтожения беспилотника над городом

Мэр Парахин: После падения БПЛА в Орле в нескольких домах выбило стёкла

После падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких многоэтажных домах в Орле были выбиты стёкла. Восстановлением повреждений будет заниматься комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в телеграм-канале.

"Предварительный ущерб — выбитые стёкла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объём повреждений выясняется. В администрации Орла организована комиссия по ЧС. Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займётся восстановлением повреждений МКД. Жильцам при необходимости предложено разместиться на ПВР", говорится в публикации.

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Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что над Орловской областью были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Юрий Лысенко
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