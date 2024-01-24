В Орле рассказали о последствиях уничтожения беспилотника над городом

После падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких многоэтажных домах в Орле были выбиты стёкла. Восстановлением повреждений будет заниматься комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в телеграм-канале.

"Предварительный ущерб — выбитые стёкла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объём повреждений выясняется. В администрации Орла организована комиссия по ЧС. Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займётся восстановлением повреждений МКД. Жильцам при необходимости предложено разместиться на ПВР", — говорится в публикации.