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22 января, 11:40

Российские военные уничтожили более 11 тысяч беспилотников ВСУ с начала СВО

С начала специальной военной операции российские военные уничтожили уже более 11 тысяч украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолётов, 265 вертолётов, 11 033 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении ведомства.

Также на счету ВС РФ 451 уничтоженный ЗРК, 14 738 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 1205 боевых машин РСЗО.

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А ранее СМИ узнали, что украинские военнослужащие жалуются на всё более мощные российские средства РЭБ, которые превращают в "кирпичи" гражданские беспилотники, используемые на фронте. Такие дроны, модифицированные под военные нужды, были одним из главных видов оружия у ВСУ, особенно на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии из-за отсутствия западной поддержки.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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