Российские военные уничтожили более 11 тысяч беспилотников ВСУ с начала СВО

С начала специальной военной операции российские военные уничтожили уже более 11 тысяч украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолётов, 265 вертолётов, 11 033 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении ведомства.

Также на счету ВС РФ 451 уничтоженный ЗРК, 14 738 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 1205 боевых машин РСЗО.