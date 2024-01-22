Российские военные уничтожили более 11 тысяч беспилотников ВСУ с начала СВО
С начала специальной военной операции российские военные уничтожили уже более 11 тысяч украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолётов, 265 вертолётов, 11 033 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении ведомства.
Также на счету ВС РФ 451 уничтоженный ЗРК, 14 738 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 1205 боевых машин РСЗО.
А ранее СМИ узнали, что украинские военнослужащие жалуются на всё более мощные российские средства РЭБ, которые превращают в "кирпичи" гражданские беспилотники, используемые на фронте. Такие дроны, модифицированные под военные нужды, были одним из главных видов оружия у ВСУ, особенно на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии из-за отсутствия западной поддержки.
Vk / Минобороны России