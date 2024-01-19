Военный эксперт перечислил российские регионы, недостижимые для дронов ВСУ

ВСУ не смогут достать Урал, Сибирь и Дальний Восток в России даже с помощью беспилотников. Как пояснил член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты "Комсомольская правда", отставной полковник Виктор Баранец, всё дело в их дальности полёта, которая не позволит это сделать.

"Всё, что за Волгой, до Урала, до Сибири и на Дальнем Востоке, — эти регионы у нас недостижимы для беспилотников противника", — приводит его слова Ura.ru.

Военный подчеркнул, что российская оборона становится только крепче. В частности, после указа президента РФ Владимира Путина значительно уплотнилась противовоздушная оборона. При этом сам генерал в отставке уверен в необходимости поставить больше зенитных ракетных комплексов на рубежах Белгородской, Курской, Брянской областей.

"В отчётах Министерства обороны каждый день мелькают сообщения, что мы наносим удары по военно-промышленным предприятиям, где ремонтируется боевая техника, собираются беспилотники", — добавил он.