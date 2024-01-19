Военный эксперт перечислил российские регионы, недостижимые для дронов ВСУ
Полковник Баранец: Украинские беспилотники не смогут добраться дальше Волги
ВСУ не смогут достать Урал, Сибирь и Дальний Восток в России даже с помощью беспилотников. Как пояснил член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты "Комсомольская правда", отставной полковник Виктор Баранец, всё дело в их дальности полёта, которая не позволит это сделать.
"Всё, что за Волгой, до Урала, до Сибири и на Дальнем Востоке, — эти регионы у нас недостижимы для беспилотников противника", — приводит его слова Ura.ru.
Военный подчеркнул, что российская оборона становится только крепче. В частности, после указа президента РФ Владимира Путина значительно уплотнилась противовоздушная оборона. При этом сам генерал в отставке уверен в необходимости поставить больше зенитных ракетных комплексов на рубежах Белгородской, Курской, Брянской областей.
"В отчётах Министерства обороны каждый день мелькают сообщения, что мы наносим удары по военно-промышленным предприятиям, где ремонтируется боевая техника, собираются беспилотники", — добавил он.
А ранее военный эксперт объяснил эффективность российских фугасных авиационных бомб, которые в украинской армии сравнили с "вратами ада". Он отметил, что подразделения Вооружённых сил РФ всё чаще стали применять ФАБ в зоне спецоперации. Это, по его мнению, говорит о том, что они серьёзно взялись за уничтожение укрепрайонов противника.
Getty Images / Ignacio Marin