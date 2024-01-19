Новое из сводок военкоров: Уничтожение легионеров в Харькове, продвижение в ДНР и пиар на погибших в Крынках Как Армия России освобождает Донбасс, продвигается на Купянском и Херсонском направлениях 19 января — в материале Лайфа. 18 января, 21:40 Боевая работа расчёта ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому отказывают в помощи с политических трибун США и Европы, и это уже не новость. По мнению американского издания Politico, Владимир Зеленский потерял политическое влияние на фоне того, что не смог добиться встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что Украина — это тонущий корабль, который так повреждён, что его уже не починить. "Они идут ко дну. Зеленский отслужил своё — его выкинут как туалетную бумажку". По его словам, либо украинского президента устранят в результате военного переворота, либо ему удастся сбежать в какое-нибудь укромное место.

Киев окончательно скидывают на плечи Европы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / PETER KLAUNZER

Сейчас страны Европы заключают с Украиной двусторонние соглашения о сотрудничестве и гарантиях безопасности. То есть идут наперекор НАТО. Ведь ещё в мае 2023-го генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегал всех членов альянса от заключения двусторонних соглашений о безопасности с Украиной. Потому что это может приблизить военный блок к войне с Россией, напоминают аналитики. То есть создаётся коалиция стран, которая намерена продолжить войну на Украине. Договор о двусторонних гарантиях безопасности между Британией и Украиной уже подписан, следующий на очереди Париж, а затем ещё несколько стран.

Удар по наёмникам в Харькове

Полуночные удары Минобороны России привели к поражению мест дислокации французских наёмников в Харькове. Погибло свыше 60 человек, ранены — 20. Речь идёт об общежитии политехнического института, которое заняли солдаты удачи, часть которых срочно эвакуировали в Киев, что, видимо, говорит об их статусе, часть — в местный госпиталь. Сейчас остатки легионеров переселяют в менее комфортабельные условия. Харьковские чиновники требуют срочных поставок ПВО, объявлена эвакуация населения.

Работа расчёта самоходной пушки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Интересное совпадение — буквально накануне появилось сообщение о том, что в первой половине года Франция отправит киевскому режиму 40 управляемых ракет Scalp и 50 планирующих авиабомб AASM Hammer. Также Париж профинансирует поставки для ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Caesar и произведёт ещё 78 САУ.

Харьков ожидает атаки Российской армии. Генштаб в Москве определит будущее этого русского города. Геннадий Алёхин Военный эксперт

Армия России продолжает атаковать у Синьковки (10 км от Купянска). Кроме того, последние недели ВС России активизировались южнее, на Торском выступе, сообщают военкоры.

Освобождение Донецкой Республики — продвижение 19 января

Наши бойцы освободили село Весёлое севернее Соледара, которое открывает дорогу к трассе на Северск. Правда, до этого нужно освободить ещё ряд населённых пунктов.

Боевые действия постепенно смещаются на запад, а фронт между Соледаром и Артёмовском пополнился ещё одной точкой, на которую ВСУ в ближайшее время будут вынуждены отвлекать дефицитные резервы, делают вывод эксперты.

— Освобождение Весёлого на Северском выступе стало следствием действий на флангах позиций противника, которые вынудили противника оставить часть позиций и отойти из села, — комментирует военный эксперт Борис Рожин.

Боевая работа артиллерийского расчёта гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Военкор Владимир Разин пишет, что к западу от Артёмовска (Бахмута) ВС РФ пытаются взять под контроль дорогу на Часов Яр, активно поражая укрепления противника артиллерией и авиацией. Кроме того, российские силы ведут штурмовые действия в Богдановке и на южном фланге, северо-западнее Клещеевки.

— С того момента, как наша армия освободила Марьинку, началось продвижение российских войск на Южно-Донецком направлении к сёлам Новомихайловка и Победа. Сейчас наступление жизненно важно для срезания выступа, — отмечает Михаил Звинчук (Рыбарь).

— В село Новомихайловка постоянно перебрасываются подкрепления противника, ведутся миномётные обстрелы наших бойцов, засылаются ДРГ. ВСУ пытаются то отбить промзону, то вернуть находящиеся рядом ферму или кладбище. За последнюю неделю ВС РФ нарастили усилия в направлении дороги Угледар – Константиновка. От насосной станции у нас развивается наступление на Запад. Речь идёт о селе Водяное. После того как будет освобождён этот населённый пункт, ВСУ не смогут больше перебрасывать подкрепления, — говорит Звинчук.

Крынки

На Херсонском направлении в Крынках идут ожесточённые бои. Военный эксперт Борис Рожин публикует аудиозапись перехвата радиопереговоров отряда украинских морских пехотинцев 501-го батальона 36-й бригады, попавших под массированный обстрел российской артиллерии на левом берегу Днепра. В ней командир отряда просит эвакуацию раненых, а представитель командования ему отказывает, требуя во что бы то ни стало оставаться на позициях.

Боевая работа расчёта ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— По моим данным, наши морпехи (2-я рота 810-й бригады морской пехоты ЧФ) в Крынках вломились на такой легендарный плацдарм ВСУ на нашем левом берегу Днепра. Битва там идёт серьёзная! Информация подтверждена, если так — морпехи действительно герои!!! — сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

Почему ВСУ делают пиар на уничтожении собственных солдат

Военный эксперт Максим Ювачёв считает, что наблюдение за информационным полем во многом свидетельствует, что украинское военно-политическое руководство активно использует ситуацию в Крынках и на Херсонском направлении для демонстрации своего прогресса на линии боевого соприкосновения. Так, в начале января 2024 года стала активно распространяться информация о якобы крупных потерях российских войск на Херсонском направлении (136 боевых машин за три месяца боёв) и в Крынках (потери ВС РФ техники в Крынках до 90%). Продвижение этой информации имеет признаки работы спецслужб противника.

Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Libkos

В формировании победных нарративов врага, вероятно, задействована военная разведка Великобритании, о чём свидетельствуют каналы распространения информации, а также их последовательность. Максим Ювачёв Военный эксперт

Можно посмотреть, как работают каналы подачи информации британской разведки: • относительно 90% потерь российской бронетехники в Крынках: 09.01.2024 — пост в соцсети Х, 09.01.2024 — публикация в Forbes, 12.01.2024 — сводка Военной разведки Великобритании о ситуации на Украине; • относительно потерь 163 единиц бронетехники на Херсонском направлении: 13.01.2024 — пост в соцсети Х, 13.01.2024 — публикация в Forbes.

Авторы Дмитрий Шестопалов