Харьков – Белгород на линии ожесточения: Что пишут военкоры об изменении линии фронта в зоне СВО Когда Армия России сможет заставить ВСУ прекратить обстрелы Белгорода, какие участки фронта погружены в позиционные бои и где наши войска сохраняют инициативу наступления — в тексте Лайфа. 9 января, 21:40 Что пишут военкоры об изменении линии фронта в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Вечерний обстрел Белгорода кассетными боеприпасами РСЗО RM-70 Vampire со стороны ВСУ отразила наша система ПВО. Сбито десять воздушных целей, но другие повредили квартиры, дома, хозяйственные объекты, автомобили и газопровод. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое пострадавших в результате вчерашнего обстрела города находятся в реанимации. За сутки украинские боевики обстреляли регион не менее 35 раз.

Если учесть, что от Белгорода до линии госграницы с Украиной 35 км, а возможности работы РСЗО противника составляют от 40 до 84 км, то ситуация начнёт меняться только с освобождением Харькова, который находится в 70 км. Михаил Онуфриенко Военный эксперт

— Когда освободят бывшую столицу Украины, то противнику будет далеко до Белгорода. Новой целью ВСУ станет Харьков, — говорит военный эксперт Михаил Онуфриенко. — Мы работаем по тылам противника ещё более активно. Крайний удар по хунте был настолько мощным, что даже украинский Генштаб впервые сообщил, что сбито менее половины ракет. До этого они отчитывались о практически 100%-ном отражении наших атак.

Харьковское направление

Продолжаются позиционные бои вдоль линии Купянск – Кременная. Штурм Синьковки далёк до завершения. На этом направлении нашими военными отражено девять атак ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и Терн. Противник не смог отбить потерянные укрепрайоны. Потери украинских военных здесь составили свыше 110 солдат ВСУ, два танка, две БМП, два бронетранспортёра.

Запорожье

Российские военные продолжают атаки на Работинском выступе — инициатива сохраняется за ВС РФ. Противник укрепил оборону к востоку от посёлка Работино. На вялую динамику боевых действий влияет и ухудшение погодных условий.

Посёлок Георгиевка на карте ДНР. Инфографика © LIFE

Стоит отметить, что на протяжении новогодних праздников неоднократным артобстрелам подвергалась гражданская инфраструктура Каменки-Днепровской Запорожской области, уточняет военный эксперт Максим Ювачёв. Населённый пункт находится в 10 километрах от Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Дело в том, что на этом участке фронта обмелевший Днепр с широкой поймой затрудняет проведение десантных операций ВСУ. В результате украинские подразделения ведут артобстрелы как позиций наших войск, так и жилых массивов в окрестностях Энергодара.

К обстрелам гражданской инфраструктуры на этом участке фронта причастен один из артиллерийских дивизионов 47-й ОАБр, использовавший 155-мм артиллерийские снаряды. А до этого он выполнял задачи на Ореховском направлении. Максим Ювачёв Военный эксперт

По словам Ювачёва, расположение бригады на местности позволяет её подразделению совершить марш до 100 км (при возможности суточного перехода до 250 км) в район Никополя, Марганца или Томаковки для нанесения артиллерийского удара по Каменке-Днепровской. Например, по маршруту Камышеваха – Запорожье – Томаковка (около 80 км) с последующим выходом на огневые позиции в район Марганца (около 15–30 км) или Никополя (около 40–50 км).

Украинская гаубица 2С22 "Богдана", 155-мм калибр. Фото © Wikipedia / VoidWanderer

155-мм калибр также даёт основание полагать, что в артиллерийском обстреле принимал участие артдивизион колёсных самоходных 155-мм гаубиц "Богдана" (до семи машин), чья дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами — до 40−42 км, активно-реактивными снарядами — до 45−60 км. Также на вооружении 47 ОАБр стоят 152-мм пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б".

Эксперт напоминает, что в ноябре 2023 года в окрестностях Никополя, который находится на другом берегу Днепра от Энергодара, проявил себя 7-й отдельный батальон "Арей" Украинской добровольческой армии (входит в состав 129-й ОБрТрО). В этот период ракетному обстрелу подверглись позиции наших войск, для чего националистическое подразделение использовало самодельные мобильные реактивные системы: направляющие от РСЗО БМ-12 "Град".

ДНР: что происходит после взятия Марьинки, под Авдеевкой и у Часова Яра

Как уже отмечали военкоры, Марьинка исчезла из сводок СВО. Теперь российские войска продавливают оборону противника в Георгиевке. Вскоре можно ожидать постепенного перехода боёв в этот посёлок. Он находится всего в 10 километрах от узловой точки линии обороны ВСУ на западе ДНР — города Курахова.

ВСУ ровняют церковь с землёй в Георгиевке. Видео © t.me / Операция Z: Военкоры Русской весны

В направлении Часова Яра продолжается "ползучее" наступление наших войск. Враг отошёл на окраины Богдановки на севере направления. У населённого пункта Хромово враг оказывает упорное сопротивление. Михаил Звинчук Военный эксперт

Наши войска сохраняют давление на позиции врага в направлении населённого пункта Ямполовка. Были отбиты контратаки противника в Серебрянском лесничестве. Украинские подразделения продолжают готовиться к новым штурмам.

— В Авдеевке наши военные работают весьма последовательно. На севере мы приблизились к посёлку Новокалиново, здесь группировке ВСУ уже не до Степового, что создаёт условия перехода ВС России на запад — на Бердычи, продолжая окружение Авдеевского укрепрайона, — говорит Михаил Онуфриенко.

Западные СМИ: Россия открывает "врата ада"

Журналисты газеты New York Times сообщили, что российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери украинской армии как с воздуха, так и добираясь до подземных укреплений. На это жалуются боевики Национальной гвардии Украины.

— Они (россияне. — Прим. Лайфа) посылают их (планирующие бомбы. — Прим. Лайфа) <...> по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолёт, будто открылись врата ада, — цитирует издание солдата 14-й бригады Нацгвардии Украины с позывным Кит.

О том, что Украине хватит денег воевать только до марта 2024 года, заявляют сами украинские чиновники. Так председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что денег Киеву хватит только на два зимних месяца. А представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телеканала "Рада" в очередной раз заявил, что ВСУ испытывают серьёзный недостаток управляемых зенитных ракет. По его словам, размер текущих поставок Запада может не покрыть потребности Киева.

Авторы Дмитрий Шестопалов