Харьков – Белгород на линии ожесточения: Что пишут военкоры об изменении линии фронта в зоне СВО
Когда Армия России сможет заставить ВСУ прекратить обстрелы Белгорода, какие участки фронта погружены в позиционные бои и где наши войска сохраняют инициативу наступления — в тексте Лайфа.
Что пишут военкоры об изменении линии фронта в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река
Вечерний обстрел Белгорода кассетными боеприпасами РСЗО RM-70 Vampire со стороны ВСУ отразила наша система ПВО. Сбито десять воздушных целей, но другие повредили квартиры, дома, хозяйственные объекты, автомобили и газопровод. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое пострадавших в результате вчерашнего обстрела города находятся в реанимации. За сутки украинские боевики обстреляли регион не менее 35 раз.
Если учесть, что от Белгорода до линии госграницы с Украиной 35 км, а возможности работы РСЗО противника составляют от 40 до 84 км, то ситуация начнёт меняться только с освобождением Харькова, который находится в 70 км.
— Когда освободят бывшую столицу Украины, то противнику будет далеко до Белгорода. Новой целью ВСУ станет Харьков, — говорит военный эксперт Михаил Онуфриенко. — Мы работаем по тылам противника ещё более активно. Крайний удар по хунте был настолько мощным, что даже украинский Генштаб впервые сообщил, что сбито менее половины ракет. До этого они отчитывались о практически 100%-ном отражении наших атак.
Харьковское направление
Продолжаются позиционные бои вдоль линии Купянск – Кременная. Штурм Синьковки далёк до завершения. На этом направлении нашими военными отражено девять атак ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и Терн. Противник не смог отбить потерянные укрепрайоны. Потери украинских военных здесь составили свыше 110 солдат ВСУ, два танка, две БМП, два бронетранспортёра.
Запорожье
Российские военные продолжают атаки на Работинском выступе — инициатива сохраняется за ВС РФ. Противник укрепил оборону к востоку от посёлка Работино. На вялую динамику боевых действий влияет и ухудшение погодных условий.
Посёлок Георгиевка на карте ДНР. Инфографика © LIFE
Стоит отметить, что на протяжении новогодних праздников неоднократным артобстрелам подвергалась гражданская инфраструктура Каменки-Днепровской Запорожской области, уточняет военный эксперт Максим Ювачёв. Населённый пункт находится в 10 километрах от Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Дело в том, что на этом участке фронта обмелевший Днепр с широкой поймой затрудняет проведение десантных операций ВСУ. В результате украинские подразделения ведут артобстрелы как позиций наших войск, так и жилых массивов в окрестностях Энергодара.
К обстрелам гражданской инфраструктуры на этом участке фронта причастен один из артиллерийских дивизионов 47-й ОАБр, использовавший 155-мм артиллерийские снаряды. А до этого он выполнял задачи на Ореховском направлении.
По словам Ювачёва, расположение бригады на местности позволяет её подразделению совершить марш до 100 км (при возможности суточного перехода до 250 км) в район Никополя, Марганца или Томаковки для нанесения артиллерийского удара по Каменке-Днепровской. Например, по маршруту Камышеваха – Запорожье – Томаковка (около 80 км) с последующим выходом на огневые позиции в район Марганца (около 15–30 км) или Никополя (около 40–50 км).
Украинская гаубица 2С22 "Богдана", 155-мм калибр. Фото © Wikipedia / VoidWanderer
155-мм калибр также даёт основание полагать, что в артиллерийском обстреле принимал участие артдивизион колёсных самоходных 155-мм гаубиц "Богдана" (до семи машин), чья дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами — до 40−42 км, активно-реактивными снарядами — до 45−60 км. Также на вооружении 47 ОАБр стоят 152-мм пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б".
Эксперт напоминает, что в ноябре 2023 года в окрестностях Никополя, который находится на другом берегу Днепра от Энергодара, проявил себя 7-й отдельный батальон "Арей" Украинской добровольческой армии (входит в состав 129-й ОБрТрО). В этот период ракетному обстрелу подверглись позиции наших войск, для чего националистическое подразделение использовало самодельные мобильные реактивные системы: направляющие от РСЗО БМ-12 "Град".
ДНР: что происходит после взятия Марьинки, под Авдеевкой и у Часова Яра
Как уже отмечали военкоры, Марьинка исчезла из сводок СВО. Теперь российские войска продавливают оборону противника в Георгиевке. Вскоре можно ожидать постепенного перехода боёв в этот посёлок. Он находится всего в 10 километрах от узловой точки линии обороны ВСУ на западе ДНР — города Курахова.
ВСУ ровняют церковь с землёй в Георгиевке. Видео © t.me / Операция Z: Военкоры Русской весны
В направлении Часова Яра продолжается "ползучее" наступление наших войск. Враг отошёл на окраины Богдановки на севере направления. У населённого пункта Хромово враг оказывает упорное сопротивление.
Наши войска сохраняют давление на позиции врага в направлении населённого пункта Ямполовка. Были отбиты контратаки противника в Серебрянском лесничестве. Украинские подразделения продолжают готовиться к новым штурмам.
— В Авдеевке наши военные работают весьма последовательно. На севере мы приблизились к посёлку Новокалиново, здесь группировке ВСУ уже не до Степового, что создаёт условия перехода ВС России на запад — на Бердычи, продолжая окружение Авдеевского укрепрайона, — говорит Михаил Онуфриенко.
Западные СМИ: Россия открывает "врата ада"
Журналисты газеты New York Times сообщили, что российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери украинской армии как с воздуха, так и добираясь до подземных укреплений. На это жалуются боевики Национальной гвардии Украины.
— Они (россияне. — Прим. Лайфа) посылают их (планирующие бомбы. — Прим. Лайфа) <...> по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолёт, будто открылись врата ада, — цитирует издание солдата 14-й бригады Нацгвардии Украины с позывным Кит.
О том, что Украине хватит денег воевать только до марта 2024 года, заявляют сами украинские чиновники. Так председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что денег Киеву хватит только на два зимних месяца. А представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телеканала "Рада" в очередной раз заявил, что ВСУ испытывают серьёзный недостаток управляемых зенитных ракет. По его словам, размер текущих поставок Запада может не покрыть потребности Киева.