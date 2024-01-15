Неотвратимые удары: Какие военные объекты ВСУ стали главными целями Армии России Что пишут военкоры об уничтожении подготовленных аэропортов для F-16, почему с обнулением системы ПВО киевского режима соглашается даже западная пресса — в материале Лайфа. 14 января, 21:40 Какие военные объекты ВСУ стали главными целями Армии России. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Удары выходного дня

13 января Армия России продолжила наносить массированные удары по военным объектам ВСУ. Применение крылатых ракет Х-101, баллистических — "Кинжал" и беспилотников "Герань-2" демонстрирует усиление отечественной военной промышленности, отмечают эксперты. Кроме того, российские ракеты изменили тактику и это приносит результаты — множество ложных воздушных целей разряжают систему ПВО киевского режима.

Применение баллистических ракет "Кинжал" демонстрирует усиление отечественной военной промышленности. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

— Теперь российские крылатые ракеты долго кружат над территорией Незалежной, вскрывая положение систем ПВО. После чего следующая волна ракет поражает установки. Это уже сказывается на эффективности украинской ПВО в целом. В ходе отражения атаки Киев смог сбить только восемь ракет из 37, — говорит военкор Александр Коц.

The New York Times цитирует военных украинских подразделений, которые сообщают, что обстрел продолжался почти три часа. По их словам, это соответствует тактике России в последнее время — волны различных типов вооружения запускаются почти одновременно из разных мест. Крылатые и гиперзвуковые ракеты поразили военные объекты в разных городах, включая Киев и Львов. В ВВС Украины заявили, что российские истребители запустили крылатые ракеты из района Каспийского моря и гиперзвуковые ракеты из подмосковного региона.

Издание отмечает, что за последние недели атака стала одной из четырёх крупнейших. В предыдущих, по данным украинских источников, было использовано более 270 ракет, включая гиперзвуковые "Кинжалы". Такое количество ударов истощило систему ПВО Украины. Сейчас она работает на четверть.

Какие объекты стали целями для ударов Армии России

Среди военных объектов, которые стали целями ВС РФ, — цеха по сборке и ремонту танков, оружия и БПЛА; ГУР Украины, стоянки с техникой; эшелоны с западным вооружением; комплексы ПВО и РСЗО и аэродромы базирования авиации ВСУ.

Среди военных объектов, которые стали целями ВС РФ, — цеха по сборке и ремонту танков, оружия и БПЛА. Фото © Getty Images / Kostiantyn Liberov / Libkos

Если в сводках Минобороны проходит информация о поражении склада авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, то военкоры напоминают, что украинские паблики разобрали подробно, какие объекты в итоге были поражены. — Последние ракетные удары ВС России уничтожали инфраструктуру аэродромов ВСУ, которые готовили для размещения истребителей F-16. Серьёзные разрушения взлётно-посадочной полосы в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Кроме того, были уничтожены ремонтно-технические ангары, что станет причиной затягивания процесса с готовностью Украины использовать западные истребители, — комментирует украинский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента.

Ранее прошла информация, что на Украине готовят три запасных аэродрома для приёма истребителей F-16, вокруг них укреплялась система ПВО. "Резидент" также отмечал, что запасные военные аэродромы для американских истребителей расположены в Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что во время ракетного удара российскими ВКС на западе Украины была уничтожена партия ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

На двух аэродромах ВСУ, включая аэродром Коломыя, были уничтожены склады с ракетами Storm Shadow, которые поступали туда через Румынию и использовались на самолётах Су-24М и МиГ-29 ВСУ.

В сводках военкоров проходило сообщение, что на польском аэродроме Жешув, через который идёт основная логистика военной помощи на Украину, активно работала система РЭБ. Выяснилось, что так поляки встречали английский военный грузовик Airbus A400M Atlas с позывным RRR4952 с военной помощью для ВСУ, который доставляет британские средства ПВО и ЗРК. Скорее всего, такие мощные удары со стороны ВС РФ будут продолжать серию актов возмездия по уничтожению западных арсеналов западного оружия.

Авторы Дмитрий Шестопалов