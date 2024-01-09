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9 января, 13:41

Военный эксперт объяснил эффективность российских ФАБ, которые в ВСУ сравнили с "вратами ада"

Военный эксперт Баранец: ВС РФ стали чаще применять ФАБ в зоне спецоперации

Российские войска стали всё чаще применять фугасные авиационные бомбы (ФАБ) в зоне СВО, что говорит о том, что ВС РФ серьёзно взялись за уничтожение укрепрайонов противника. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал полковник в отставке Виктор Баранец.

"Интересный момент: появление таких планирующих управляемых бомб позволило нашим лётчикам не заходить в зону поражения ПВО противника, что чрезвычайно важно. На определённой высоте наш самолёт с такой планирующей бомбой сбрасывает её далеко от того места, где находится позиция противника. Таким образом, противовоздушная оборона противника не доставала, а сама бомба шла в цель", — объяснил Баранец.

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Он отметил, что такие авиабомбы действительно способны уничтожать укреплённые объекты украинской армии, вызывая панику в рядах ВСУ. Особенно он отметил мощность таких снарядов, благодаря которой нашим войскам удаётся "выковыривать" тех, кто зарылся в самых глубоких бункерах.

"Там иногда глубина бункера достигает 15 метров, туда ставился железнодорожный вагон, сверху заливалось железобетоном на 3-4 метра – попробуй, достань обыкновенным снарядом или ракетой. А ФАБ как раз и решают эту проблему в большинстве случаев. Массовое использование планирующих бомб говорит о том, что мы очень серьёзно взялись за уничтожение опорных пунктов противника", — заключил Виктор Баранец.

Напомним, ранее украинские бойцы, рассказывая об ударах ВС РФ, сравнили эффект от планирующих бомб с "вратами ада". Таких бомб российские войска могут сбрасывать на позиции ВСУ до восьми за час, посетовал боец киевского режима с позывным Кит.

Обложка ©

ТАСС / Савицкий Вадим

Максим Плетнёв
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