На Украине рассказали об эффективности российских средств РЭБ, лишающих ВСУ беспилотников
BI: Украинские беспилотники стали бесполезными из-за российских средств РЭБ
Украинские военнослужащие жалуются на всё более мощные российские средства РЭБ, которые превращают в "кирпичи" гражданские беспилотники, используемые на фронте. Об этом пишет Business Insider.
"Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее", — говорится в материале.
Указывается, что именно такие гражданские дроны, модифицированные под военные нужды, были одним из главных видов оружия у ВСУ, особенно на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии из-за отсутствия западной поддержки.
Напомним, тем временем власти Незалежной призывают граждан собирать беспилотники в домашних условиях. По словам министра цифровой трансформации страны Михаила Фёдорова, таким образом можно будет за год собрать миллион FPV-дронов.