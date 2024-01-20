На Украине рассказали об эффективности российских средств РЭБ, лишающих ВСУ беспилотников

Украинские военнослужащие жалуются на всё более мощные российские средства РЭБ, которые превращают в "кирпичи" гражданские беспилотники, используемые на фронте. Об этом пишет Business Insider.

"Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее", — говорится в материале.

Указывается, что именно такие гражданские дроны, модифицированные под военные нужды, были одним из главных видов оружия у ВСУ, особенно на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии из-за отсутствия западной поддержки.