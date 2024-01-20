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20 января, 10:03

На Украине рассказали об эффективности российских средств РЭБ, лишающих ВСУ беспилотников

BI: Украинские беспилотники стали бесполезными из-за российских средств РЭБ

Украинские военнослужащие жалуются на всё более мощные российские средства РЭБ, которые превращают в "кирпичи" гражданские беспилотники, используемые на фронте. Об этом пишет Business Insider.

"Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее", — говорится в материале.

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Указывается, что именно такие гражданские дроны, модифицированные под военные нужды, были одним из главных видов оружия у ВСУ, особенно на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии из-за отсутствия западной поддержки.

Напомним, тем временем власти Незалежной призывают граждан собирать беспилотники в домашних условиях. По словам министра цифровой трансформации страны Михаила Фёдорова, таким образом можно будет за год собрать миллион FPV-дронов.

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Mil.ru

Матвей Константинов
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