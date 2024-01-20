ВСУ обрекли на большие проблемы в случае появления на передке нового оружия ВС РФ
Берлинская: Автономные дроны ВС РФ окажутся для ВСУ серьёзным вызовом
Российские производители военных дронов оказались на грани технологического прорыва, снабдив беспилотники функцией автономного донаведения на цель и тепловизионными камерами. Если такие БПЛА массово пойдут на фронт, ВСУ столкнутся с большими проблемами, уверена глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.
По словам бывшего оператора квадрокоптера, в РФ разработчики пытаются минимизировать участие человека в полёте дрона. Именно поэтому устройства оснащаются передовыми системами наведения и навигации, которые значительно повышают эффективность такого оружия.
"Если это будет запущено в серию, это для нас является вызовом", — посетовала Берлинская в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук.
О возросшей роли БПЛА на поле боя ранее высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, контрнаступление ВСУ завершилось неудачно именно из-за российских дронов, которые круглосуточно мониторили и атаковали позиции бойцов.
VK / Минобороны России