"Хочется плакать": На Украине пожаловались на отношение властей к производству дронов

Киевский режим проявляет безответственность и наплевательски относится к производству дронов и беспилотников, заявил глава украинской компании Athlon Avia Артём Вьюнник.

"Логистика занимает пять-шесть месяцев, а производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы", — пожаловался он на YouTube-канале Radio NV.

По его словам, Киев понятия не имеет, что стране может понадобиться в будущем, а потому не в силах изложить свои требования. А пока власти Незалежной теряются в формулировках, прогнозирование и планирование производителей сильно страдает.