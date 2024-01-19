"Хочется плакать": На Украине пожаловались на отношение властей к производству дронов
Глава компании Athlon Avia: Киев наплевательски относится к производству БПЛА
Киевский режим проявляет безответственность и наплевательски относится к производству дронов и беспилотников, заявил глава украинской компании Athlon Avia Артём Вьюнник.
"Логистика занимает пять-шесть месяцев, а производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы", — пожаловался он на YouTube-канале Radio NV.
По его словам, Киев понятия не имеет, что стране может понадобиться в будущем, а потому не в силах изложить свои требования. А пока власти Незалежной теряются в формулировках, прогнозирование и планирование производителей сильно страдает.
Между тем в России дела с дронами обстоят в разы лучше. Например, ранее Лайф рассказывал об особенностях БПЛА, которые стали для ВСУ настоящим кошмаром. Речь идёт о беспилотниках "Куб", которые практически невозможно обнаружить. Они эффективно ликвидируют объекты и переносят разные виды снарядов.
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