Названы особенности российского дрона, ставшего кошмаром для ВСУ

Российские беспилотники "Куб" практически невозможно обнаружить, дроны эффективно ликвидируют объекты и переносят разные виды снарядов. Об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

"Их скорость очень высокая, и они умеют с высокой эффективностью уничтожать объекты, переносят разные виды снарядов. Точность нанесения ударов тоже высока. Я бы приравнял эти беспилотники к высокоточному оружию", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".