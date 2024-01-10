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10 января, 15:04

Названы особенности российского дрона, ставшего кошмаром для ВСУ

Полковник Перенджиев: Российские беспилотники "Куб" почти невозможно обнаружить

Российские беспилотники "Куб" практически невозможно обнаружить, дроны эффективно ликвидируют объекты и переносят разные виды снарядов. Об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

"Их скорость очень высокая, и они умеют с высокой эффективностью уничтожать объекты, переносят разные виды снарядов. Точность нанесения ударов тоже высока. Я бы приравнял эти беспилотники к высокоточному оружию", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".

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Ранее американский журнал Newsweek сообщил, что ВС РФ модернизировали ударные беспилотники "Куб", что позволит им обеспечить гораздо более мощный удар по целям на Украине. Западные журналисты назвали обновлённые российские БПЛА "ночным кошмаром".

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kalashnikovgroup.ru

Никита Осипов
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