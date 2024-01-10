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10 января, 04:38

"Ночной кошмар": В США раскрыли, с каким новым российским оружием скоро столкнутся ВСУ

Newsweek: Военные ВСУ столкнутся с мощным ударом из-за обновлённых дронов "Куб"

Беспилотник "Куб". Обложка © t.me / Концерн "Калашников"

Беспилотник "Куб". Обложка © t.me / Концерн "Калашников"

На Западе уверены, что военнослужащие Вооружённых сил Украины в скором времени могут столкнуться с ещё одной серьёзной проблемой. Как передаёт ежедневная газета Newsweek, российские войска модернизировали свои ударные беспилотные летательные аппараты "Куб", что, в свою очередь, позволит им обеспечить гораздо более мощный удар по целям на Украине.

Стоит отметить, что западные журналисты назвали обновлённые российские БПЛА "ночным кошмаром". В статье подчёркивается, что первоначальная версия этих дронов была представлена широкой публике ещё в 2019 году. Обозреватели констатировали, что уже тогда ещё старая, не обновлённая версия "Куба" обладала внушительными возможностями.

"Вероятно, обновлённая версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине", — предположили представители западного СМИ.

Немцы уже год не могут понять, чьи дроны следят за тренировками военных ФРГ и ВСУ
Немцы уже год не могут понять, чьи дроны следят за тренировками военных ФРГ и ВСУ

Ранее украинский полковник Иван Павленко заявил, что массовое производство и дальнейшее использование Россией беспилотников стало большой угрозой для ВСУ. Он признался, что это стало новшеством на фронте.

Алексей Соловьёв
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