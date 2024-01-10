"Ночной кошмар": В США раскрыли, с каким новым российским оружием скоро столкнутся ВСУ
Newsweek: Военные ВСУ столкнутся с мощным ударом из-за обновлённых дронов "Куб"
Беспилотник "Куб". Обложка © t.me / Концерн "Калашников"
На Западе уверены, что военнослужащие Вооружённых сил Украины в скором времени могут столкнуться с ещё одной серьёзной проблемой. Как передаёт ежедневная газета Newsweek, российские войска модернизировали свои ударные беспилотные летательные аппараты "Куб", что, в свою очередь, позволит им обеспечить гораздо более мощный удар по целям на Украине.
Стоит отметить, что западные журналисты назвали обновлённые российские БПЛА "ночным кошмаром". В статье подчёркивается, что первоначальная версия этих дронов была представлена широкой публике ещё в 2019 году. Обозреватели констатировали, что уже тогда ещё старая, не обновлённая версия "Куба" обладала внушительными возможностями.
"Вероятно, обновлённая версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине", — предположили представители западного СМИ.
Ранее украинский полковник Иван Павленко заявил, что массовое производство и дальнейшее использование Россией беспилотников стало большой угрозой для ВСУ. Он признался, что это стало новшеством на фронте.