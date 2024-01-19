Кулеба выдал новое оправдание слитому контрнаступу

Украинское наступление не задалось с самого начала из-за активного применения на фронте разведывательных и ударных беспилотников. Дроны попросту не позволяли бойцам ВСУ высовываться с позиций и идти вперёд, пожаловался министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Выступая на форуме в Давосе, дипломат назвал БПЛА самой большой сложностью операции. При этом глава МИД подчеркнул, что украинские солдаты тоже имеют в своём арсенале такое оружие.