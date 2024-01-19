Кулеба выдал новое оправдание слитому контрнаступу
Глава МИД Украины Кулеба обвинил российские дроны в провале контрнаступления ВСУ
Украинское наступление не задалось с самого начала из-за активного применения на фронте разведывательных и ударных беспилотников. Дроны попросту не позволяли бойцам ВСУ высовываться с позиций и идти вперёд, пожаловался министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
Выступая на форуме в Давосе, дипломат назвал БПЛА самой большой сложностью операции. При этом глава МИД подчеркнул, что украинские солдаты тоже имеют в своём арсенале такое оружие.
"Солдаты физически не могли двигаться, потому что, как только ты выходишь из леса или окопа, тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение на ударный дрон, и ты мёртв", — нашёл новое оправдание Кулеба.
А ранее целый список причин провала контрнаступа озвучил Владимир Зеленский. Сначала он увидел корень проблем в российской авиации, потом обвинил в произошедшем самих украинцев, а в конце пожаловался на утечку информации.
VK / Минобороны России