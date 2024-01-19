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18 января, 21:18

Кулеба выдал новое оправдание слитому контрнаступу

Глава МИД Украины Кулеба обвинил российские дроны в провале контрнаступления ВСУ

Украинское наступление не задалось с самого начала из-за активного применения на фронте разведывательных и ударных беспилотников. Дроны попросту не позволяли бойцам ВСУ высовываться с позиций и идти вперёд, пожаловался министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Выступая на форуме в Давосе, дипломат назвал БПЛА самой большой сложностью операции. При этом глава МИД подчеркнул, что украинские солдаты тоже имеют в своём арсенале такое оружие.

"Солдаты физически не могли двигаться, потому что, как только ты выходишь из леса или окопа, тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение на ударный дрон, и ты мёртв", — нашёл новое оправдание Кулеба.

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А ранее целый список причин провала контрнаступа озвучил Владимир Зеленский. Сначала он увидел корень проблем в российской авиации, потом обвинил в произошедшем самих украинцев, а в конце пожаловался на утечку информации.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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