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19 декабря, 17:03

"Мы не контролируем небо": Зеленский обвинил в провале контрнаступа ВСУ смертоносную авиацию России

Зеленский назвал господство ВКС РФ одной из причин провала контрнаступления ВСУ

<p>Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR</p>

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR

Одной из причин провала летнего контрнаступления ВСУ является неконтролируемое небо, заявил Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции. По его словам, именно доминирование ВКС России имело влияние на так называемую Южную операцию 2023 года.

"Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений", — посетовал глава киевского режима.

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Между тем немецкий журнал Die Welt сообщил, что украинская армия собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году. Как утверждает издание, на такой план указывает список передаваемого Киеву Вашингтоном вооружения с вертолётами, ракетами, танками и беспилотниками. В то же время, по данным американской газеты Wall Street Journal, никакого нового контрнаступления ВСУ не будет до 2025 года.

Матвей Константинов
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