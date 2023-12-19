ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2023, 17:03
4494

Зеленский обвинил в провале контрнаступа ВСУ смертоносную авиацию России

Зеленский назвал господство ВКС РФ одной из причин провала контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR

Одной из причин провала летнего контрнаступления ВСУ является неконтролируемое небо, заявил Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции. По его словам, именно доминирование ВКС России имело влияние на так называемую Южную операцию 2023 года.

"Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений", — посетовал глава киевского режима.

Названа хитрая задача истребителей Су-30СМ, которые Россия задействует в ходе СВО
Названа хитрая задача истребителей Су-30СМ, которые Россия задействует в ходе СВО

Между тем немецкий журнал Die Welt сообщил, что украинская армия собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году. Как утверждает издание, на такой план указывает список передаваемого Киеву Вашингтоном вооружения с вертолётами, ракетами, танками и беспилотниками. В то же время, по данным американской газеты Wall Street Journal, никакого нового контрнаступления ВСУ не будет до 2025 года.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar