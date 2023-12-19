Одной из причин провала летнего контрнаступления ВСУ является неконтролируемое небо, заявил Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции. По его словам, именно доминирование ВКС России имело влияние на так называемую Южную операцию 2023 года.

Между тем немецкий журнал Die Welt сообщил, что украинская армия собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году. Как утверждает издание, на такой план указывает список передаваемого Киеву Вашингтоном вооружения с вертолётами, ракетами, танками и беспилотниками. В то же время, по данным американской газеты Wall Street Journal, никакого нового контрнаступления ВСУ не будет до 2025 года.