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28 ноября, 05:31

Названа хитрая задача истребителей Су-30СМ, которые Россия задействует в ходе СВО

National Interest: Россия использует Су-30СМ для отвлечения украинской ПВО

<p>Российские истребители Су-30СМ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Российские истребители Су-30СМ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие используют истребители Су-30СМ в зоне специальной военной операции для отвлечения средств противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщила военный обозреватель Майя Карлин.

"Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки", — приводит слова журналистки The National Interest.

По её словам, истребитель может развивать скорость до 2.0 Маха. Их также используют в паре с самолётами Су-35 для патрулирования территорий в зоне спецоперации и боевых действий. Примечательно, что первая партия Су-30СМ была получена российской стороной в прошлом году, добавила Карлин.

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Ян Поланин
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