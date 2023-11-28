Названа хитрая задача истребителей Су-30СМ, которые Россия задействует в ходе СВО
National Interest: Россия использует Су-30СМ для отвлечения украинской ПВО
Российские истребители Су-30СМ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские военнослужащие используют истребители Су-30СМ в зоне специальной военной операции для отвлечения средств противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщила военный обозреватель Майя Карлин.
"Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки", — приводит слова журналистки The National Interest.
По её словам, истребитель может развивать скорость до 2.0 Маха. Их также используют в паре с самолётами Су-35 для патрулирования территорий в зоне спецоперации и боевых действий. Примечательно, что первая партия Су-30СМ была получена российской стороной в прошлом году, добавила Карлин.
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