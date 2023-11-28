Лишат ВСУ оружия: Названы основные задачи российских морских дронов в зоне СВО

Минобороны уже в конце этого года будут иметь опытные образцы российских морских дронов, а их серийное производство должно начаться уже в следующем. О задачах новейшей техники в зоне специальной военной операции в беседе с телеканалом "360" рассказал военный историк Юрий Кнутов.

"У Украины в данный момент нет кораблей, но буквально накануне её президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о том, что стране передадут небольшое количество военных кораблей для сопровождения грузов. Если действительно это так, как раз эти дроны будут к месту, чтобы лишить Зеленского возможности использовать эти суда для доставки оружия киевскому режиму в море", — рассказал Кнутов.

По его словам, на вооружении флота РФ уже присутствуют дроны, но это первая серийная партия, которую получает наш ВМФ. Они должны пройти испытания, по итогам которых будет понятно, можно ли их сразу использовать или придётся усовершенствовать. Речь идёт о довольно компактных БПЛА с малой осадкой, плоских и плохо заметных над водной поверхностью.