Российские бойцы в зоне СВО до конца года получат первую партию морских дронов
Глава KMZ Даниленко: Первые морские дроны направят Минобороны РФ в 2023 году
Минобороны России до конца этого года получит первые морские дроны, которые пройдут испытания в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода (KMZ) Михаил Даниленко.
"Уже оговорена поставка первых десяти единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО", — приводит слова Даниленко РИА "Новости".
Управляющий директор холдинга рассказал, что морские дроны могут разгоняться до 80 километров в час, а также переносить на себе взрывчатку весом до 600 килограммов. Кроме того, согласно заявленным характеристикам, дроны могут выступать платформой для воздушных беспилотников.
Ранее Лайф писал, что российские войска на Украине начали применять дроны-камикадзе, позволяющие поражать технику противника в ночное время и в любую погоду. Беспилотники "Ланцет" оснащены тепловизорами, что может привести к учащению поражения техники и позиций ВСУ в зимнее время года, так как аппараты будут способны видеть всё, что излучает тепло: печки, генераторы, замаскированную технику, блиндажи.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ