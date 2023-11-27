Российские бойцы в зоне СВО до конца года получат первую партию морских дронов

Минобороны России до конца этого года получит первые морские дроны, которые пройдут испытания в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода (KMZ) Михаил Даниленко.

"Уже оговорена поставка первых десяти единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО", — приводит слова Даниленко РИА "Новости".

Управляющий директор холдинга рассказал, что морские дроны могут разгоняться до 80 километров в час, а также переносить на себе взрывчатку весом до 600 килограммов. Кроме того, согласно заявленным характеристикам, дроны могут выступать платформой для воздушных беспилотников.