Регион

Уведомления отключены

14 января, 07:08

Украинцев призвали самим покупать детали и собирать дроны для ВСУ на дому

Министр Фёдоров призвал украинцев собирать беспилотники в домашних условиях

Украинцы должны сами начать покупать детали и собирать ударные БПЛА в домашних условиях, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров. По его мнению, "миллион FPV-дронов в год — это реалистичная цель".

"Создавайте FPV-дроны дома..." — написал министр в телеграм-канале.

Фёдоров предложил гражданам удалённо пройти курс по сбору беспилотников. По его словам, выпускники уже передали ВСУ более 100 самодельных дронов, однако большая их часть требует доработки.

Страшный сон ВСУ: "Герань-3" получит мощность крылатой ракеты и множество объектов для целей
Страшный сон ВСУ: "Герань-3" получит мощность крылатой ракеты и множество объектов для целей

Напомним, тем временем в России выпускают множество моделей беспилотников, среди которых "Куб", который практически невозможно обнаружить. По словам военного политолога, дроны этого типа можно приравнять к высокоточному оружию.

Обложка ©

Unsplash / david henrichs

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров