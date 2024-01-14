Украинцев призвали самим покупать детали и собирать дроны для ВСУ на дому

Украинцы должны сами начать покупать детали и собирать ударные БПЛА в домашних условиях, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров. По его мнению, "миллион FPV-дронов в год — это реалистичная цель".

"Создавайте FPV-дроны дома..." — написал министр в телеграм-канале.

Фёдоров предложил гражданам удалённо пройти курс по сбору беспилотников. По его словам, выпускники уже передали ВСУ более 100 самодельных дронов, однако большая их часть требует доработки.