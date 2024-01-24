Над Орловской областью обезвредили несколько украинских беспилотников

Несколько беспилотников обезврежено над Орловской областью утром 24 января, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты. К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий", — написал глава области в телеграм-канале, добавив, что ситуация находится под контролем.