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20 января, 20:06

Беспилотник самолётного типа уничтожен над Орловской областью

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сорвали попытку киевского режима атаковать территорию России с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, дрон был уничтожен над Орловской областью.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Беспилотник взорвался на окраине населённого пункта, пострадавших нет.

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Getty Images / Alxpin

Оксана Попова
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