Беспилотник самолётного типа уничтожен над Орловской областью
Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сорвали попытку киевского режима атаковать территорию России с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, дрон был уничтожен над Орловской областью.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Беспилотник взорвался на окраине населённого пункта, пострадавших нет.
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