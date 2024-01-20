Школа получила повреждения при обстреле ВСУ Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли село Вишнево Курской области, повреждена школа
Село Вишнево Беловского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины. По словам губернатора региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал.
"Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы", — написал он в телеграм-канале, добавив, что к ремонту приступят, как только позволит обстановка.
Напомним, сегодня вечером в Курске было запущено оповещение о ракетной опасности. Губернатор региона Роман Старовойт призвал граждан, находящихся на улице, пройти в безопасное место. Спустя некоторое время сирена была отключена.
T.me / Роман Старовойт