Школа получила повреждения при обстреле ВСУ Курской области

Село Вишнево Беловского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины. По словам губернатора региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал.

"Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы", — написал он в телеграм-канале, добавив, что к ремонту приступят, как только позволит обстановка.