Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повредив газовую трубу
Гладков: Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Беспилотник взорвался на окраине населённого пункта, пострадавших нет.
"После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения... На месте работают оперативные и аварийные службы", — написал он в телеграм-канале.
Ранее женщина погибла в результате артиллерийского обстрела села Казачьи Лагеря Херсонской области со стороны ВСУ. Также повреждения получили жилые дома.
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