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20 января, 14:28

Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повредив газовую трубу

Гладков: Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Беспилотник взорвался на окраине населённого пункта, пострадавших нет.

"После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения... На месте работают оперативные и аварийные службы", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее женщина погибла в результате артиллерийского обстрела села Казачьи Лагеря Херсонской области со стороны ВСУ. Также повреждения получили жилые дома.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Матвей Константинов
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