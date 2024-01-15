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15 января, 13:57

"А братика больше нет": Волонтёр – Дед Мороз расплакался, узнав о смерти ребёнка из Херсонской области

Волонтёр – Дед Мороз расплакался, узнав о смерти ребёнка из Херсонской области

Волонтёр Юрий Мезинов, в костюме Деда Мороза поздравлявший детей в новых регионах, расплакался, узнав о смерти мальчика из Херсонской области, которому он принёс новогодний подарок. Свой эмоциональный спич общественник опубликовал в телеграм-канале.

Волонтёр – Дед Мороз расплакался, узнав о смерти ребёнка из Херсонской области. Видео © Telegram / Мезинов Юрий

"Ты приходишь в костюме Деда Мороза и орёшь: "С Новым годом, с новым счастьем!", а к тебе выходит маленькая девочка и говорит: "А братика больше нет, в него позавчера FPV-дрон прилетел". <...> Надо ещё и виду не подать, а выходит мама и говорит: "Мы его целый день не могли забрать", — высказался Мезинов со слезами на глазах.

По его словам, подросток погиб от вражеского дрона на следующий день после своего 15-летия. Юрия Мезинова называют "генералом гуманитарных войск" — жителям Донбасса он помогает с 2014 года. С недавних пор является руководителем благотворительного штаба писателя Захара Прилепина в Луганске и волонтёром этой организации. Каждый день перед Юрием стоят десятки различных задач — от доставки лекарств до починки крыш после обстрелов.

Ранее Лайф сообщал, что военкоры Марьяна Наумова и Дмитрий Стешин поздравили с новогодними праздниками детей Донбасса. Вручая малышам подарки, они узнали, о чём те мечтают, и поделились самыми трогательными историями.

Детей из Донбасса и Запорожья наградили поездкой в новогоднюю Москву
Детей из Донбасса и Запорожья наградили поездкой в новогоднюю Москву
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Мезинов Юрий

Наталья Исакова
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