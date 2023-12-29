Военкоры Марьяна Наумова и Дмитрий Стешин поздравили детей Донбасса с грядущими праздниками и привезли им подарки, а также услышали их пожелания в праздник, в том числе самую трогательную просьбу на Новый год, от которой трудно сдержать слёзы. Марьяна Наумова поделилась впечатлениями в эфире программы "Мы в курсе".

По её словам, большинство людей желают максимально простых вещей. В частности, жители посёлка Новолуганское, живущие без электричества уже второй год, просто хотят увидеть свет в своих домах.

"Не описать словами это ощущение, когда жители ждут, чтобы дома просто загорелась лампочка… Поэтому зачастую люди в ситуации боевых действий мечтают о самых бытовых вещах: о свете, о нормальной связи, о воде, которая постоянно льётся из крана, о магазине, который наконец-то начнёт работать в их посёлке, и так далее", — рассказала военкор в беседе с "Царьградом".

Она рассказала о том, как навещала Новолуганское в образе Снегурочки, поздравляла детей с наступающими новогодними праздниками и дарила им подарки. Марьяна запомнила одну очень стеснительную девочку по имени Катя. Её удалось разговорить, и она призналась, что очень хочет зелёное платье. А один из российских бойцов взялся осуществить её желание.

"Это мой давний друг, снайпер. Он сказал: "Марьяна, пожалуйста, я очень хочу, чтобы это платье досталось этой девочке от моего имени". Я купила платье, гольфы, туфельки. И пришлось добираться до этой девочки по артёмовской дороге сквозь дроны-камикадзе. Катя была удивлена, и главное, что её мечта исполнилась", — вспоминает Наумова.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин, автор канала "Русский тарантас", вместе с Наумовой доставлял подарки для детей Донбасса. В эфире "Мы в курсе" он рассказал о том, как его тронули искренние улыбки ребят.

"Я был по-хорошему потрясён… Я знаю, что самое страшное на свете — это места, где была война, а потом ушла. Это очень сказывается на людях, они там другие. Доходит вплоть до деформации психики. Некоторым потом начинает казаться, что, когда была война, было веселее... Но когда приезжаешь в серую зону… И там просто выть хочется…" — поделился Стешин.