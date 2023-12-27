Мальчик из Костромской области рассказал Путину, как сбылась его мечта в рамках "Ёлки желаний"

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 11-летним пятиклассником Никитой Мирошниченко из Костромской области — участником благотворительной акции "Ёлка желаний". Глава государства исполнил мечту мальчика — посетить Эрмитаж, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой — участником благотворительной акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE

"Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца. Кроме того, для семьи Мирошниченко проведена экскурсионная программа по основным достопримечательностям Санкт-Петербурга. Своими впечатлениями школьник поделился с главой государства в телефонном разговоре", — говорится в сообщении.

В беседе с президентом Никита признался, что больше всего его впечатлили часы "Павлин", а больше всего он мечтал посетить Тронный зал. Также школьник отметил, что совсем не устал.