Мальчик из Костромской области рассказал Путину, как сбылась его мечта в рамках "Ёлки желаний"
Путин созвонился с 11-летним мальчиком, который мечтал побывать в Эрмитаже
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 11-летним пятиклассником Никитой Мирошниченко из Костромской области — участником благотворительной акции "Ёлка желаний". Глава государства исполнил мечту мальчика — посетить Эрмитаж, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой — участником благотворительной акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE
"Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца. Кроме того, для семьи Мирошниченко проведена экскурсионная программа по основным достопримечательностям Санкт-Петербурга. Своими впечатлениями школьник поделился с главой государства в телефонном разговоре", — говорится в сообщении.
В беседе с президентом Никита признался, что больше всего его впечатлили часы "Павлин", а больше всего он мечтал посетить Тронный зал. Также школьник отметил, что совсем не устал.
Ранее президент исполнил желание другого ребёнка. 13-летняя школьница из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей, и это сбылось. Ради телефонного разговора с девочкой Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Российский лидер созвонился с девочкой, чтобы узнать, как проходит её стажировка в "Останкино". Школьница с воодушевлением поведала, что она провела две подводки в студии, ей очень понравилось и она получила большой опыт. Ксюша — необычный ребёнок, у неё врождённый порок развития конечностей, поэтому девочка передвигается на коляске. Всего президент снял с "Ёлки желаний" три открытки детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
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