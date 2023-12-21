Путин пообщался с 13-летней Ксюшей, чья мечта о работе в новостях сбылась благодаря "Ёлке желаний"

Президент России России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы узнать, как выполнено желание девочки – участницы акции "Ёлка желаний". Глава государства назвал звонок Ксюше Мазневой из Санкт-Петербурга не менее важным делом, чем работа Совета. 13-летняя школьница мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей.

Путин прервал заседание Совета по нацпроектам ради участницы "Ёлки желаний". Видео © LIFE

"Все вы участвуете в акции "Ёлка желаний" и сопровождаете подопечных. Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела!" - сказал Путина на совещании по нацпроектам и добавил, что журналистика - важная сфера деятельности.

Российский лидер созвонился с Ксюшей, чтобы узнать, как проходит её стажировка в "Останкино". Оказалось, что девочка с азартом взялась за освоение журналистского мастерства, ей даже доверили написать две новостные подводки, о чем она с воодушевлением рассказала президенту.

"Мне очень понравилось, я получила много опыта, и вообще я очень рада", — поделилась Ксюша.