Ксюша из Петербурга не сразу поверила в то, что Путин снял с "Ёлки желаний" именно её шар
Школьница из Петербурга рассказала, как Путин исполнил её заветное желание
Школьница из Санкт-Петербурга Ксюша Мазнева, заветное желание которой исполнил президент России Владимир Путин в рамках акции "Ёлка желаний", посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве. А перед этим 13-летняя девочка побывала в студии Первого канала, где ей показали "внутреннюю кухню" российского телевидения. Девочка мечтает стать телеведущей — именно об этом она писала главе государства.
Школьница из Петербурга рассказала, как президент РФ Владимир Путин исполнил её заветное желание. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Когда мой шар вытянул президент, мы были очень этому рады, даже не верили сначала. Но вот, всё оказалось правдой, и моя мечта исполнилась", — поделилась Ксюша с журналистами телеканала "Санкт-Петербург".
К слову, камеры и микрофоны Ксюшу совсем не пугают, поскольку в Петербурге она занимается в телешколе. Девочка призналась, что очень хочет работать на ТВ и будет упорно идти к своей мечте.
Напомним, ради Ксюши Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Российский лидер созвонился с девочкой, чтобы узнать, как проходит её стажировка в "Останкино". Школьница с воодушевлением поведала, что она провела две подводки в студии, ей очень понравилось и она получила большой опыт. Отметим, что Ксюша — необычный ребёнок, у неё врождённый порок развития конечностей, поэтому девочка передвигается на коляске.
Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"