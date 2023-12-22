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22 декабря, 15:03

Ксюша из Петербурга не сразу поверила в то, что Путин снял с "Ёлки желаний" именно её шар

Школьница из Петербурга рассказала, как Путин исполнил её заветное желание

Школьница из Санкт-Петербурга Ксюша Мазнева, заветное желание которой исполнил президент России Владимир Путин в рамках акции "Ёлка желаний", посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве. А перед этим 13-летняя девочка побывала в студии Первого канала, где ей показали "внутреннюю кухню" российского телевидения. Девочка мечтает стать телеведущей — именно об этом она писала главе государства.

Школьница из Петербурга рассказала, как президент РФ Владимир Путин исполнил её заветное желание. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Когда мой шар вытянул президент, мы были очень этому рады, даже не верили сначала. Но вот, всё оказалось правдой, и моя мечта исполнилась", — поделилась Ксюша с журналистами телеканала "Санкт-Петербург".

К слову, камеры и микрофоны Ксюшу совсем не пугают, поскольку в Петербурге она занимается в телешколе. Девочка призналась, что очень хочет работать на ТВ и будет упорно идти к своей мечте.

Напомним, ради Ксюши Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Российский лидер созвонился с девочкой, чтобы узнать, как проходит её стажировка в "Останкино". Школьница с воодушевлением поведала, что она провела две подводки в студии, ей очень понравилось и она получила большой опыт. Отметим, что Ксюша — необычный ребёнок, у неё врождённый порок развития конечностей, поэтому девочка передвигается на коляске.

Путин принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"
Путин принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"
Обложка ©

Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
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