Мишустин в рамках акции "Ёлка желаний" подарил детям ж/д станцию и гитару

С шестилетним Макаром из Костромской области, десятилетней Ириной из Перми и с их мамами Мишустин встретился за чаепитием в Доме Правительства. Мальчику он подарил детскую железнодорожную станцию и книги о поездах, а девочке — гитару, на которой она тут же исполнила "В лесу родилась ёлочка". Также в честь прошедшего 27 декабря дня рождения она получила от главы кабмина караоке-микрофоны.