Мишустин в рамках акции "Ёлка желаний" подарил детям ж/д станцию и гитару
Глава российского правительства Михаил Мишустин встретился с двумя детьми и исполнил их новогодние мечты. Обложка © ТАСС / Астафьев Александр
Глава российского правительства Михаил Мишустин встретился с двумя детьми, чьи новогодние мечты он исполнил в рамках традиционной акции "Ёлка желаний", сообщает телеграм-канал Правительства России.
Глава российского правительства Михаил Мишустин сделал подарки детям в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © t.me / Правительство России
С шестилетним Макаром из Костромской области, десятилетней Ириной из Перми и с их мамами Мишустин встретился за чаепитием в Доме Правительства. Мальчику он подарил детскую железнодорожную станцию и книги о поездах, а девочке — гитару, на которой она тут же исполнила "В лесу родилась ёлочка". Также в честь прошедшего 27 декабря дня рождения она получила от главы кабмина караоке-микрофоны.
После застолья ребятам провели экскурсию по Дому Правительства, продемонстрировали главную ёлку, пресс-центр и зал, в котором проводятся заседания кабмина. Детям даже предложили посидеть за столом, чтобы ощутить себя в роли министров.
Ранее Мишустин исполнил мечту восьмилетней Снежаны из Астрахани. Он организовал для девочки и её младшего братика экскурсию на шоколадную фабрику.