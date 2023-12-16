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16 декабря, 16:09

Мишустин исполнил новогоднее желание восьмилетней девочки из Астрахани

Мишустин исполнил мечту 8-летней девочки посетить шоколадную фабрику

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечту восьмилетней Снежаны из Астрахани в рамках акции "Ёлка желаний". Глава кабмина организовал для девочки и её младшего братика экскурсию на шоколадную фабрику, сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту девочки о шоколадной фабрике. Видео © Telegram / Правительство России

"Посещение шоколадной фабрики — это желание маленькой участницы акции "Ёлка желаний", восьмилетней Снежаны Захаренко из Астрахани, которое исполнил Михаил Мишустин. Она отправилась туда вместе с братом Ярославом", — говорится в сообщении.

Глава кабмина расспросил детишек об их интересах и хобби. Снежана поделилась с Мишустиным, что сейчас учится во втором классе и занимается плаванием. А её братик Ярослав сказал, что ходит в детский садик.

Как ранее сообщал Лайф, в этом году в рамках "Ёлки желаний" Мишустину предстоит исполнить желания троих детей. Помимо Снежаны счастливчиками стали шестилетний Макар из Костромской области и девятилетняя Ирина из Перми.

Мурашко подарит мальчику из Горловки микроскоп в рамках акции "Ёлка желаний"

Мурашко подарит мальчику из Горловки микроскоп в рамках акции "Ёлка желаний"

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Правительство России

Наталья Исакова
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