Мишустин исполнил новогоднее желание восьмилетней девочки из Астрахани

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечту восьмилетней Снежаны из Астрахани в рамках акции "Ёлка желаний". Глава кабмина организовал для девочки и её младшего братика экскурсию на шоколадную фабрику, сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту девочки о шоколадной фабрике. Видео © Telegram / Правительство России

"Посещение шоколадной фабрики — это желание маленькой участницы акции "Ёлка желаний", восьмилетней Снежаны Захаренко из Астрахани, которое исполнил Михаил Мишустин. Она отправилась туда вместе с братом Ярославом", — говорится в сообщении.

Глава кабмина расспросил детишек об их интересах и хобби. Снежана поделилась с Мишустиным, что сейчас учится во втором классе и занимается плаванием. А её братик Ярослав сказал, что ходит в детский садик.