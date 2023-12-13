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13 декабря, 15:07

Мишустин исполнит мечту восьмилетней Снежаны побывать на кондитерской фабрике

Мишустин в рамках акции "Ёлка желаний" подарит детям ж/д станцию и гитару

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по традиции принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" и снял с новогоднего дерева имена детишек, которых теперь ждёт исполнение их мечты. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в акции "Ёлка желаний". Видео © t.me / Правительство России

Глава кабмина выбрал трёх ребят, желания которых теперь ему предстоит исполнить. Так, счастливчиками стали шестилетний Макар из Костромской области и девятилетняя Ирина из Перми, а также восьмилетняя Снежана из Астрахани. Политик подарит мальчику железнодорожную станцию, Ирине — гитару, а также организует посещение кондитерской фабрики для Снежаны.

Мурашко подарит мальчику из Горловки микроскоп в рамках акции "Ёлка желаний"

Мурашко подарит мальчику из Горловки микроскоп в рамках акции "Ёлка желаний"

А в прошлом году в рамках "Ёлки желаний" Мишустину попался 10-летний мальчик из Краснодарского края, которому тот подарил теннисный стол. Оказалось, что паренёк всерьёз увлекается спортом: также занимается дартсом, любит плавать и даже завоёвывал золотые медали в соревнованиях. Подарок, кстати, было решено сразу же опробовать, прямо в Доме правительства.

Обложка ©

t.me / Правительство России

Николь Вербер
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