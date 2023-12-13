Мишустин исполнит мечту восьмилетней Снежаны побывать на кондитерской фабрике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по традиции принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" и снял с новогоднего дерева имена детишек, которых теперь ждёт исполнение их мечты. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в акции "Ёлка желаний". Видео © t.me / Правительство России

Глава кабмина выбрал трёх ребят, желания которых теперь ему предстоит исполнить. Так, счастливчиками стали шестилетний Макар из Костромской области и девятилетняя Ирина из Перми, а также восьмилетняя Снежана из Астрахани. Политик подарит мальчику железнодорожную станцию, Ирине — гитару, а также организует посещение кондитерской фабрики для Снежаны.