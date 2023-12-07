Мурашко подарит мальчику из Горловки микроскоп в рамках акции "Ёлка желаний"
Глава Минздрава Михаил Мурашко воплотит в жизнь мечту 8-летнего Егора из Горловки ДНР о микроскопе. Он предположил, что в будущем мальчик может пойти учиться в донецкий медицинский вуз и станет врачом.
"Егор, Донецкая Народная Республика, Горловка, восемь лет. Мечтает о микроскопе. У нас в Донецке есть медицинский вуз, где мы готовим врачей, у нас есть медицинские колледжи, и я думаю, что Егор, получив микроскоп, может быть, выберет впоследствии специальность медицинского работника", — сказал Мурашко, его цитирует РИА "Новости".
"Ёлка желаний" — ежегодная всероссийская благотворительная акция, в рамках которой каждый может исполнить желания детей, нуждающихся в поддержке. Так, например, в прошлом году глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции исполнил мечту семилетнего Глеба Богатырёва из Ростовской области, который загадал погладить настоящего пингвина. А президент России Владимир Путин исполнит три детских желания: попробовать себя в роли ведущей новостей, посетить Эрмитаж и побывать на озере Байкал.
ТАСС / POOL / Максим Блинов