Голикова подарит девочке розовый велосипед в рамках акции "Ёлка желаний"

Вице-премьер Татьяна Голикова исполнит мечту девочки из Екатеринбурга в рамках акции "Ёлка желаний". Зампред правительства подарит семилетней Софье розовый велосипед. Об этом сообщает аппарат Голиковой.

"Особое внимание даже здесь, на "Ёлке желаний", [уделено] детям участников специальной военной операции. И в принципе помощи ребятам – участникам специальной военной операции по всем направлениям. И по направлению добровольчества — то есть помощи им самим и их семьям, и это такой маленький радостный элемент. Скажем, розовый велосипед. Наверное, девочке Софье будет приятно, что её помнят, её знают здесь, в Москве", — сказала Голикова во время участия в акции.

Самым главным вице-премьер назвала абсолютное неравнодушие и желание принимать участие в жизни людей, нуждающихся в поддержке и внимании. Также Голикова поздравила с наступающим профессиональным праздником добровольцев, подчеркнув, что международная премия форума гражданского участия #МыВместе в 2023 году охватит ещё больше участников, чем ранее, ведь движение расширяется.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь бойцам СВО и их близким. Также глава государства вручил премию "Волонтёр года". Её удостоена Наталья Аминева из Воронежа. Женщина вместе с детьми, мужем и родителями помогают бойцам СВО. Так, например, она изготавливает маскировочные сети и окопные свечи и вяжет носки.