Детей из Донбасса и Запорожья наградили поездкой в новогоднюю Москву 7 декабря, 16:02 Дети с Донбасса посетили Москву. Фото © телеканал "360" / Ольга Лисакова

Дети из Донбасса и Запорожской области, победившие в конкурсе "Я — гражданин России", получили в качестве приза поездку в Москву. Ребята уже прибыли в столицу и пробудут здесь до 8 декабря. Об этом сообщает телеканал "360".

В Москве школьникам покажут основные достопримечательности, в том числе музеи, Красную площадь и выставку "Россия" на ВДНХ. Всего приехало 17 человек, всем им по 14 лет, стать призёрами они смогли благодаря прочтению стихов о Родине на состоявшемся конкурсе.

Также в столице ребята получат свои первые паспорта, которые им торжественно вручат представители власти. Организаторы акции уверены, что задача поставлена не просто наградить поездкой школьников, но и показать им удивительный и спокойный мир детства, которого они оказались лишены из-за украинской агрессии с 2014 года.

"Для детей это новый мир, где можно спокойно ходить, не бояться, не переживать, поэтому для них это вдвойне важно — находиться в Москве, ещё и в преддверии Дня конституции", — отметила председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, член Общественной палаты ДНР Виктория Романюк.

Ранее сообщалось, что Кохомский Дед Мороз творит волшебство для детей в зоне СВО. Сказочный персонаж, в миру Владимир Смирнов, сам когда-то жил в интернате и своё призвание нашёл именно в помощи детям с непростой судьбой. При этом сначала ухитрился получить профессию радиомеханика, а уже потом стал дипломированным психологом, педагогом, актёром и вокалистом.

Авторы Татьяна Миссуми