Кохомский Дед Мороз творит волшебство для детей в зоне СВО

Чудеса делают не волшебники, а обычные люди, причём ежедневно, считает Кохомский Дед Мороз — и приходит к ребятишкам, в том числе и в зоне СВО, даже летом. С добрым волшебником побеседовал сайт MK.ru.

"Вообще, слово "Кохма" дословно переводится как родная земля. Поэтому точный перевод с финноугорского будет звучать как "Дед Мороз родной земли". Круто же звучит, согласись. И когда я приезжаю на Донбасс и другие освобождённые территории, то меня так и анонсируют: приехал Дед Мороз родной земли", — сообщил корреспонденту "дедушка".

Оказалось, что сказочный персонаж, в миру Владимир Смирнов, сам когда-то жил в интернате и своё призвание нашёл именно в помощи детям с непростой судьбой. При этом сначала ухитрился получить профессию радиомеханика, а уже потом стал дипломированным психологом, педагогом, актёром и вокалистом. Сейчас он преподаёт в Первом Московском образовательном комплексе, а до этого работал в центре детского творчества и психологом в музыкальном училище. "Волшебник" ведёт различные кружки, связанные с волонтёрской деятельностью.

"Всю свою жизнь я работаю с детьми-инвалидами с особенными возможностями здоровья. Наверное, потому что не понаслышке знаю, что такое серьёзный диагноз. Не очень люблю об этом говорить, но у меня были сильные кризисы, когда врачи выносили вердикт: более полугода не протяну. Но в итоге живу. Значит, ещё тут нужен..." — поделился Владимир.

Он рассказал, как приехал на Рождество в городок под Луганском к девочке-инвалиду, проживающей с бабушкой. Мамы у ребёнка давно не было, а папа пропал два года назад. В какой-то момент девочка захотела подержаться за посох и загадать желание — просто услышать папу. Дед Мороз очень растрогался и только сумел произнести, что если желание искреннее и доброе, то оно обязательно сбудется. Бабушка на этих словах расплакалась и вышла из комнаты. Но в тот момент, когда девочка отпустила посох, она вбежала обратно с телефоном: звонил отец девочки. И тут новогодний волшебник впервые расплакался. Пришлось сказать ребёнку, что он тает, и попрощаться.

Кстати, в ДНР и ЛНР "добровольческий Дед Мороз" начал ездить ещё в 2016 году, а в 2021-м решил сделать поездки постоянными. Также ребят из этих республик вывозили на ёлку в Москву. Конечно, на волонтёрские проекты уходит большая часть зарабатываемых Владимиром денег. В прошлом году он и его единомышленники поздравили чуть более восьми тысяч детей, а в этом собирают заявки уже на 24 тысячи. Сейчас у него в мечтах организовать в ДНР резиденцию Кохомского Деда Мороза и приобщать молодых людей к волонтёрскому опыту. Когда-то во время личной встречи на создание Школы зимнего волшебника его благословил тёзка — президент России Владимир Путин.

"Я убежден, что дарить людям добро и надежду — это и есть самое лучшее, на что способен человек. Я не знаю, сколько мне осталось, но знаю, что не зря живу. И мне не стыдно, как я живу. Я из многодетной семьи, мой папа тяжело болел. В 2017 году его не стало. Мама сразу сдала очень сильно, у неё онкология. Сейчас она не ходит, лежит. Слава Богу, всем миром собрали на электронную постель для неё. Но, несмотря ни на что, я никогда не жаловался на жизнь. Это мой путь", — рассказал Дед Мороз Владимир.