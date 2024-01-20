Мирная жительница Херсонской области погибла в результате артиллерийского обстрела села Казачьи Лагеря со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Военного следственного управления СК России.

"Военные следователи СК России зафиксировали очередное преступление ВФУ [Вооружённых формирований Украины] в отношении мирных жителей Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что в результате обстрелов повреждения получили жилые дома. По данным ведомства, украинские военные наносили удары снарядами калибра 155-мм.