Женщина погибла при артиллерийском обстреле ВСУ в Херсонской области
Мирная жительница Херсонской области погибла в результате артиллерийского обстрела села Казачьи Лагеря со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Военного следственного управления СК России.
"Военные следователи СК России зафиксировали очередное преступление ВФУ [Вооружённых формирований Украины] в отношении мирных жителей Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что в результате обстрелов повреждения получили жилые дома. По данным ведомства, украинские военные наносили удары снарядами калибра 155-мм.
А ранее Лайф писал, что украинский беспилотник-камикадзе влетел в реанимобиль в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании, ещё трое медиков получили ранения.
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