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12 января, 08:00

Украинский дрон-камикадзе влетел в реанимобиль в ДНР, два человека погибли

Украинский дрон-камикадзе влетел в реанимобиль в ДНР. Фото © Телеграм-канал мэра Горловки Ивана Приходько

Украинский дрон-камикадзе влетел в реанимобиль в ДНР. Фото © Телеграм-канал мэра Горловки Ивана Приходько

Украинский беспилотник-камикадзе влетел в реанимобиль в Горловке Донецкой Народной Республики, в результате погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненных обстрелом украинских террористов энергетиков в посёлке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат", — написал Приходько в телеграм-канале.

В результате погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании, трое медиков получили ранения.

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А ранее в Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Лайф писал, что ударам подверглась нефтебаза "Орёлнефтепродукт". Три человека пострадали в результате атаки, двое отказались от госпитализации. Также повреждения получил многоквартирный дом: в здании взрывной волной выбило стёкла.

Александра Вишнякова
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