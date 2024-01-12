Украинский дрон-камикадзе влетел в реанимобиль в ДНР, два человека погибли
Украинский дрон-камикадзе влетел в реанимобиль в ДНР. Фото © Телеграм-канал мэра Горловки Ивана Приходько
Украинский беспилотник-камикадзе влетел в реанимобиль в Горловке Донецкой Народной Республики, в результате погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненных обстрелом украинских террористов энергетиков в посёлке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат", — написал Приходько в телеграм-канале.
В результате погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании, трое медиков получили ранения.
А ранее в Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Лайф писал, что ударам подверглась нефтебаза "Орёлнефтепродукт". Три человека пострадали в результате атаки, двое отказались от госпитализации. Также повреждения получил многоквартирный дом: в здании взрывной волной выбило стёкла.