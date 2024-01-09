В Орле многоэтажка получила повреждения после падения украинского беспилотника
Мэр Орла Парахин сообщил о повреждениях в многоэтажном доме из-за атаки БПЛА
Многоквартирный дом получил повреждения после падения украинского беспилотника на территории города Орла. Об этом проинформировал в своём телеграм-канале во вторник мэр Юрий Парахин. По его словам, в здании взрывной волной выбило стёкла, для ликвидации последствий в администрации города создали Комиссию по ЧС.
"На месте работают оперативные службы силового блока города и области. Ситуацию держим на контроле. Берегите себя", — написал градоначальник.
Ранее стало известно, что в Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Лайф писал, что ударам подверглась нефтебаза "Орёлнефтепродукт". Три человека пострадали в результате атаки, двое отказались от госпитализации.