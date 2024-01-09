В Орле многоэтажка получила повреждения после падения украинского беспилотника

Многоквартирный дом получил повреждения после падения украинского беспилотника на территории города Орла. Об этом проинформировал в своём телеграм-канале во вторник мэр Юрий Парахин. По его словам, в здании взрывной волной выбило стёкла, для ликвидации последствий в администрации города создали Комиссию по ЧС.