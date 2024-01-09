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9 января, 14:53

В Орле многоэтажка получила повреждения после падения украинского беспилотника

Мэр Орла Парахин сообщил о повреждениях в многоэтажном доме из-за атаки БПЛА

Многоквартирный дом получил повреждения после падения украинского беспилотника на территории города Орла. Об этом проинформировал в своём телеграм-канале во вторник мэр Юрий Парахин. По его словам, в здании взрывной волной выбило стёкла, для ликвидации последствий в администрации города создали Комиссию по ЧС.

"На месте работают оперативные службы силового блока города и области. Ситуацию держим на контроле. Берегите себя", написал градоначальник.

Три человека пострадали после атак дронов на Орёл
Три человека пострадали после атак дронов на Орёл

Ранее стало известно, что в Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Лайф писал, что ударам подверглась нефтебаза "Орёлнефтепродукт". Три человека пострадали в результате атаки, двое отказались от госпитализации.

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Vecstock / Freepik

Марина Калегина
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