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9 января, 12:32
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Три человека пострадали после атак дронов на Орёл

Клычков: В Орловской области 3 человека пострадали при атаке БПЛА на объекты ТЭК

В Орловской области три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Клычкова.

Глава региона добавил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Двое отказались от госпитализации. Экстренные службы работают на месте происшествия.

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Напомним, ранее Клычков сообщил, что в Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Лайф писал, что ударам подверглась нефтебаза "Орёлнефтепродукт".

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Никита Никонов
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