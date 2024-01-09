Три человека пострадали после атак дронов на Орёл
Клычков: В Орловской области 3 человека пострадали при атаке БПЛА на объекты ТЭК
В Орловской области три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Клычкова.
Глава региона добавил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Двое отказались от госпитализации. Экстренные службы работают на месте происшествия.
Напомним, ранее Клычков сообщил, что в Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Лайф писал, что ударам подверглась нефтебаза "Орёлнефтепродукт".
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