Три человека пострадали после атак дронов на Орёл

В Орловской области три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Клычкова.