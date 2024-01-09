ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито три БПЛА самолётного типа. Спасибо нашим защитникам", — написал Старовойт в телеграм-канале.