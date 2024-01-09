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9 января, 12:09

Система ПВО сработала в небе над Курском

Губернатор Старовойт: В небе над Курском сработала ПВО

Фото © Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Фото © Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сработавшей в регионе системе ПВО. Местных жителей попросили сохранять спокойствие, других подробностей пока нет.

"В небе над Курском сработала ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" — написал он в телеграм-канале во вторник, 9 января.

Прорыв теплотрассы и повреждение подстанции произошли в Курской области после атаки ВСУ
Прорыв теплотрассы и повреждение подстанции произошли в Курской области после атаки ВСУ

Напомним, что за несколько часов до Нового года, 31 декабря, украинская армия обстреляла деревню Городище Курской области, повреждения получили газопровод и частный дом. А в начале января в Железногорском районе Курской области после воздушной атаки со стороны ВСУ оказалась повреждена подстанция, из-за чего в жилых домах нескольких населённых пунктов пропало электричество.

Марина Калегина
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