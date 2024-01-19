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19 января, 18:06
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В Курске запустили оповещение ракетной опасности

Губернатор Старовойт: В Курске запущено оповещение ракетной опасности

В Курске запущено оповещение ракетной опасности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал граждан, находящихся на улице, пройти в безопасное место.

"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Напомним, 15 января в Курской области сработали системы ПВО. По словам Романа Старовойта, зенитчики сбили над территорией Фатежского района три украинские ракеты. Лайф показывал момент взрыва.

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Матвей Константинов
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