В Курске запустили оповещение ракетной опасности

В Курске запущено оповещение ракетной опасности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал граждан, находящихся на улице, пройти в безопасное место.

"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", — написал глава региона в телеграм-канале.