Над Курском работает система ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом.

"В небе над Курском и Курским районом сработала ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" — написал он в телеграм-канале.