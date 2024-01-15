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14 января, 22:17

Над Курском работает система ПВО

Губернатор Старовойт сообщил о работе ПВО в небе над Курском

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом.

"В небе над Курском и Курским районом сработала ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" — написал он в телеграм-канале.

ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, есть пострадавший
ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, есть пострадавший

Ранее Лайф сообщал, что российские средства ПВО за сутки перехватили десять снарядов РСЗО Vampire. Эту чешскую систему ВСУ использовали для ударов по Белгороду.

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T.me / Роман Старовойт

Оксана Попова
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