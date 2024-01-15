Над Курском работает система ПВО
Губернатор Старовойт сообщил о работе ПВО в небе над Курском
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом.
"В небе над Курском и Курским районом сработала ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что российские средства ПВО за сутки перехватили десять снарядов РСЗО Vampire. Эту чешскую систему ВСУ использовали для ударов по Белгороду.
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