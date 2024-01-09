Российская ПВО за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотников в районах Кривошеевки и Волчеяровки в ЛНР, а также Марьинки в ДНР.
Напомним, что именно снарядами Vampire ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря. Эта атака унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и в течение новогодних праздников, а из-за вчерашних обстрелов Белгорода три человека попали в реанимацию.
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Vk / Минобороны России