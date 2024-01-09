Российская ПВО за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотников в районах Кривошеевки и Волчеяровки в ЛНР, а также Марьинки в ДНР.