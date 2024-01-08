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8 января, 20:03

Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ Белгородской области из РСЗО Vampire

Гладков: Три человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях очередной попытки ВСУ ударить по столице региона. Благодаря работе систем ПВО жертв избежать удалось, однако без раненых не обошлось.

"Есть трое пострадавших: женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, ещё у одного мужчины — осколочное ранение груди и верхней конечности", — написал чиновник в соцсетях, добавив, что всем нуждающимся оказывается медпомощь.

Незначительные повреждения получили и объекты гражданской инфраструктуры. В трёх многоэтажках и частном доме выбиты окна. Три автомобиля посекло осколками, ещё четыре — загорелись, но были потушены.

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По данным Минобороны, для удара боевики киевского режима задействовали РСЗО RM-70 "Вампир". Дежурные системы ПВО сбили 10 выпущенных по Белгороду реактивных снарядов.

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Илья Пушкарев
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